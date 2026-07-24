Londrina recebe Fórum Nacional sobre Cidades Inteligentes com especialistas de destaque

A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento de Londrina (CTD) realiza nesta terça-feira (28) o Fórum Londrina Cidades Inteligentes, um evento nacional voltado à discussão de políticas de inovação que impactam diretamente a vida urbana. O encontro acontece no Parque Tecnológico Francisco Sciarra (Tecnocentro), no Conjunto Lindoia, e reúne especialistas de referência no setor, incluindo representantes do setor privado e gestores públicos.

Entre os convidados, estão confirmados o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), Jairo Siqueira; a CEO da Necta, Paula Faria, idealizadora do Connected Smart Cities; a CEO da Bright Cities, Raquel Cardamone; e a presidente do Instituto iCities, Juliana Palácios, de Curitiba.

O prefeito Tiago Amaral participa de um painel sobre o programa Londrina ON, plataforma que centraliza os serviços de zeladoria da Prefeitura e já conta com mais de 12 mil usuários. O debate terá também a presença do presidente da Londrina Iluminação, Vitor Horita, e do diretor-presidente do Instituto Cidades Inteligentes (ICI), de Curitiba, Alexandre Gedanken, sob mediação do presidente da CTD, Roberto Moreira.

Durante o evento, será assinado um protocolo de intenções entre a CTD e a CDTIV, de Vitória, com o objetivo de fortalecer parcerias focadas em soluções inovadoras para a gestão pública. Vitória é reconhecida como a cidade mais inteligente do Brasil pelo Ranking Connected Smart Cities, que avalia municípios em áreas como mobilidade, tecnologia, meio ambiente, saúde e governança.

O Fórum destaca a importância da troca de experiências entre cidades, como enfatiza Jairo Siqueira, da CDTIV, ao afirmar que o modelo de gestão de Vitória, baseado em diagnóstico técnico e integração entre secretarias, será compartilhado para inspirar outras cidades.

Alexandre Gedanken, do ICI de Curitiba, ressalta que a tecnologia só faz sentido quando melhora o atendimento ao cidadão. Ele destaca que o evento é uma oportunidade para debater soluções inovadoras e fortalecer a colaboração entre municípios.

O Fórum Londrina Cidades Inteligentes acontece das 14h às 19h e as inscrições são gratuitas pelo site oficial do evento.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br