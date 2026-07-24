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Linhas 11, 12 e 13 da CPTM voltam a operar normalmente após intervenção em SP

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Atualizado: 24 de julho de 2026 14:16

As linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade do sistema de trens metropolitanos de São Paulo estão funcionando normalmente nesta sexta-feira (24). A operação dos trens foi retomada pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) após uma série de falhas registradas sob a administração da concessionária Trivia Trens, que havia assumido as linhas no começo da semana devido à privatização.

Na quinta-feira (23), usuários enfrentaram transtornos devido à paralisação dos trens logo nas primeiras horas do dia, motivada por problemas de energia. Um dos trens chegou a ser atingido por um incêndio próximo à estação Bresser-Mooca, o que agravou a situação e causou superlotação, especialmente nas estações da zona leste da capital paulista.

Diante dos problemas, a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e o Governo do Estado decidiram que a CPTM reassumisse a operação das linhas por até 90 dias. O objetivo da medida, segundo as autoridades, é garantir a qualidade do serviço e evitar novas falhas como as registradas nos primeiros dias sob a nova operadora.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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