Polícia detalha intervenção com morte em Cambé

A Polícia Militar divulgou novos detalhes sobre a intervenção policial que terminou com a morte de José Roberto Rodrigues, de 62 anos, durante a madrugada desta sexta-feira (24), em um condomínio localizado na Rua Humberto Moreschi, em Cambé.

Segundo a PM, as equipes foram acionadas após moradores relatarem que um homem armado com uma faca circulava pelos corredores do condomínio e apresentava comportamento agressivo. Durante a ocorrência, ele teria perseguido outro homem, que precisou entrar à força em um apartamento para se proteger.

O Portal Cambé conversou com o tenente Acquarole, que participou do atendimento e explicou a dinâmica registrada pela equipe policial.

Porteiro acionou a Polícia Militar

De acordo com o tenente, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) recebeu a informação de que havia um indivíduo portando uma arma branca nos corredores do residencial.

Moradores teriam percebido a situação e comunicado o porteiro, que acionou a Polícia Militar.

Enquanto as equipes se deslocavam para o endereço, segundo o relato policial, o homem passou a perseguir outra pessoa pelos corredores do condomínio.

Morador precisou se barricar em apartamento

Ainda conforme a PM, o homem perseguido conseguiu arrombar a porta de um apartamento para escapar e se proteger.

Após a vítima entrar no imóvel, o homem armado teria desferido golpes de faca contra a porta, provocando danos.

“Ele conseguiu arrombar a porta, se barricou no interior desse apartamento e o indivíduo desferiu golpes de faca contra a porta”, explicou o tenente.

Para a Polícia Militar, a situação demonstrava risco imediato às pessoas que estavam no condomínio.

PM classificou situação como ocorrência de “agressor ativo”

O tenente explicou que, diante da perseguição e do uso da faca, a ocorrência passou a ser tratada pela equipe como uma situação envolvendo um “agressor ativo”, classificação utilizada pela corporação para ocorrências em que existe risco imediato de novas vítimas.

Segundo ele, esse tipo de situação exige uma resposta mais rápida das equipes.

“Cada tempo que passa, cada minuto que se passa, existe a possibilidade de vítimas fatais e até mesmo da multiplicação das vítimas”, afirmou.

Os policiais entraram no condomínio e seguiram até o bloco onde o homem estava.

Homem estava próximo à saída da escada, diz PM

Conforme o relato do oficial, os policiais avançaram pelo prédio utilizando técnicas de progressão e tomada de ângulos para localizar o homem.

Em determinado andar, ele teria sido encontrado em um recuo próximo à saída da escada.

A distância entre o homem e os policiais, segundo o tenente, era de aproximadamente um a dois metros.

A equipe teria dado ordem verbal para que ele parasse.

Entretanto, segundo a versão apresentada pela Polícia Militar, o homem avançou em direção aos policiais ainda segurando a faca.

Polícia afirma que disparos foram realizados diante de ameaça

A PM afirma que, devido à pequena distância e ao risco de um ataque com a faca, os policiais efetuaram disparos para interromper a aproximação.

O tenente classificou a situação como uma agressão iminente e potencialmente letal contra a equipe policial.

“O agressor veio para cima da equipe com arma branca em mãos, a uma distância em que havia possibilidade do golpe”, declarou.

Segundo o oficial, diante da situação, os policiais utilizaram força letal para cessar a ameaça.

Socorro foi chamado após os disparos

Após a intervenção, a própria equipe policial acionou o atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros foi chamado por volta das 00h35, para atendimento de uma ocorrência de ferimento por arma de fogo no endereço.

Apesar do atendimento das equipes de emergência, José Roberto Rodrigues, de 62 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após a constatação da morte, a área foi isolada para o trabalho dos órgãos responsáveis e os procedimentos relacionados à ocorrência foram realizados.

Informação sobre possível surto não foi confirmada oficialmente

Uma das informações recebidas inicialmente pela Polícia Militar era de que o homem poderia estar passando por algum tipo de alteração comportamental relacionada ao uso de medicamentos.

O próprio tenente, no entanto, ressaltou que essa informação não pôde ser confirmada oficialmente.

Por isso, não é possível afirmar, até o momento, qual era a condição clínica ou psicológica de José Roberto no momento da ocorrência.

Segundo a Polícia Militar, também não há confirmação de que ele tivesse apresentado episódios semelhantes anteriormente.

Polícia encontrou registro anterior por acidente de trânsito

Questionado sobre eventuais ocorrências envolvendo José Roberto, o tenente informou que foi localizado um boletim anterior relacionado a um acidente de trânsito com vítima.

A PM, contudo, não encontrou até o momento informações oficiais que permitam confirmar algum histórico anterior semelhante ao registrado nesta madrugada.

Caso deverá ser apurado

Ocorrências que terminam em morte durante intervenção policial passam pelos procedimentos de apuração previstos para esse tipo de situação.

O local foi preservado e os órgãos competentes foram acionados para os levantamentos necessários.

A versão apresentada neste artigo sobre os momentos que antecederam os disparos é baseada nas informações fornecidas pela Polícia Militar durante entrevista ao Portal Cambé. Outros elementos poderão ser acrescentados à medida que novas informações oficiais forem divulgadas.