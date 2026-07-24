Ouvidoria de Londrina utiliza dados de cidadãos para aprimorar políticas públicas

A Ouvidoria-Geral do Município de Londrina passou a adotar um novo modelo de atuação, transformando as manifestações dos moradores em informações estratégicas para a administração pública. Agora, cada reclamação, sugestão ou denúncia registrada é classificada de acordo com as áreas temáticas da Agenda 2030 da ONU, como saúde, educação, trânsito e meio ambiente, além de ser georreferenciada conforme o endereço ou bairro de origem.

Com mais de 50 mil manifestações acumuladas nos últimos dez anos, a Ouvidoria busca mapear essas informações para identificar as necessidades reais da população. As cerca de mil manifestações recebidas mensalmente já entram no sistema classificadas e localizadas, o que permite ao município visualizar quais regiões concentram demandas específicas e acompanhar a evolução dos temas ao longo do tempo.

Essa abordagem permite que as decisões sobre políticas públicas sejam baseadas em dados concretos, facilitando a identificação de áreas que precisam de investimentos prioritários ou de ações preventivas. O cruzamento de informações entre tema, território e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) gera diagnósticos mais precisos para orientar a gestão municipal.

Além disso, as denúncias são analisadas com critérios objetivos, fortalecendo o controle interno e a integridade da administração. Segundo Guilherme Arruda Santos, controlador-geral e ouvidor-geral do Município, cada manifestação é tratada como um dado estratégico, contribuindo para que as ações do poder público estejam alinhadas às demandas da população.

Os cidadãos podem registrar suas manifestações pelos canais oficiais: site ouvidoria.londrina.pr.gov.br, WhatsApp (43 3372-4530), telefone 162, atendimento presencial na Avenida Duque de Caxias, 635, ou ainda pela Ouvidoria da Saúde no 0800-400-1234.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br