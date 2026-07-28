SUS pode oferecer injeção preventiva contra HIV até o fim do ano

O Ministério da Saúde avalia incluir no Sistema Único de Saúde (SUS) um novo medicamento injetável para prevenção do HIV, o carbotegravir, ainda em 2024. A proposta será enviada à Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias no SUS (Conitec), responsável por analisar a viabilidade e o custo-benefício de novas terapias antes da liberação para uso público.

O carbotegravir é aplicado a cada dois meses e atua impedindo a replicação do vírus HIV de forma prolongada. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o governo está em negociação com a farmacêutica GSK para definir o preço e o número de doses a serem adquiridas. A empresa apresentou uma proposta considerada adequada pelo Ministério.

Atualmente, o SUS já disponibiliza a profilaxia pré-exposição (PrEP) em comprimidos, que precisam ser tomados diariamente. A versão injetável pode facilitar a adesão ao tratamento, já que elimina a necessidade de uso diário. Pesquisa da Fiocruz com 1,4 mil pessoas em seis cidades brasileiras apontou que 83% dos participantes preferiram a aplicação por injeção, e 94% compareceram às consultas para receber a dose no prazo correto. Nenhum dos participantes contraiu o HIV durante o estudo.

Outro medicamento, o lenacapavir, oferece proteção por até seis meses, mas não foi incluído devido ao alto custo apresentado pela fabricante. O Brasil ficou de fora do acordo de licenciamento que permite a produção de versões genéricas do lenacapavir em outros países. A farmacêutica responsável informou que busca alternativas para ampliar o acesso ao medicamento no Brasil e na América Latina.

Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 350 mil pessoas já utilizam a PrEP oral no país. A expectativa é que a versão injetável amplie ainda mais a proteção e o acesso à prevenção do HIV, especialmente para quem tem dificuldade em manter o uso diário de comprimidos.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br