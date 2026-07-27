Defesa Civil intensifica apoio a cidades do noroeste paulista após temporais

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforçou o envio de ajuda humanitária para municípios do noroeste paulista atingidos por fortes temporais na última sexta-feira (24). Cerca de 11,5 mil itens, incluindo cestas básicas, colchões, cobertores, água potável e outros materiais, foram distribuídos para atender a população afetada, com destaque para a cidade de Dumont.

Além dos mantimentos, a operação também encaminhou 6 mil telhas para a recuperação emergencial de residências danificadas e disponibilizou 11 caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água nas localidades atingidas.

O atendimento está concentrado nos municípios de Dumont, Guariba, Pradópolis, Ribeirão Preto e Taquaritinga, onde o temporal causou quedas de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia e danos em casas. Quatro cidades da região já decretaram situação de emergência, com exceção de Ribeirão Preto.

As equipes municipais seguem prestando assistência aos moradores e solicitando recursos adicionais. Técnicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado apontam que a área rural de Taquaritinga foi uma das mais prejudicadas, com perdas em estufas, lavouras, pomares e estruturas rurais. Também foram registrados danos em canaviais, estoques de amendoim e estruturas produtivas em Ribeirão Preto e Jaboticabal. Em Guariba, o isolamento ainda dificulta a avaliação dos prejuízos na agricultura local.

Em Ribeirão Preto, a Prefeitura estima que os custos emergenciais com limpeza, remoção de resíduos, corte de árvores e desobstrução de vias já somam R$ 21,15 milhões. O município solicitou reconhecimento da situação de emergência e apoio financeiro para reconstrução, incluindo recursos para moradias, infraestrutura urbana e recuperação de equipamentos públicos. A cidade também registrou uma vítima fatal em decorrência do temporal.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br