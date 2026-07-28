Home / Destaques / Presidente do Banco Central se reúne com BRB em meio à espera por socorro financeiro

Presidente do Banco Central se reúne com BRB em meio à espera por socorro financeiro

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 28 de julho de 2026 3:06

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, recebeu nesta segunda-feira (27) o presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, em uma reunião fechada realizada entre 15h30 e 16h30. O encontro contou ainda com a presença do diretor de Fiscalização do BC, Ailton de Aquino Santos, e da diretora de Controle e Riscos do BRB, Ana Paula Teixeira de Sousa.

A reunião ocorre enquanto o BRB aguarda a finalização de um pacote de resgate financeiro de R$ 6,6 bilhões, aprovado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em acordo com o Governo do Distrito Federal (GDF), controlador do banco. Além desse valor, o GDF deverá aportar mais R$ 2,2 bilhões em recursos próprios, após ajustes fiscais e redução de investimentos.

Apesar do acordo homologado, a liberação dos recursos ainda depende da assinatura de contratos com o Fundo Garantidor de Crédito (FGC), da formalização de contragarantias à União e da conclusão das auditorias financeiras do BRB. O banco também enfrenta dificuldades para melhorar sua liquidez e, recentemente, cancelou um acordo de R$ 15 bilhões com a gestora Quadra Capital, que previa a troca de ativos de baixa liquidez por ativos líquidos.

Outro entrave é a ausência da divulgação do balanço financeiro do BRB referente ao exercício de 2025, uma das condições exigidas para o socorro financeiro. Enquanto o balanço não é apresentado, o banco está sujeito a sanções do Banco Central, incluindo multas.

As negociações para o empréstimo também enfrentam resistência dos bancos privados, que exigem garantias da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil para assumir o risco da operação. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o patrimônio do BRB foi afetado por operações com o Banco Master, resultando em perdas bilionárias devido à aquisição de carteiras de baixo valor.

O cenário evidencia a complexidade do processo de reestruturação do BRB e a necessidade de articulação entre diferentes órgãos para garantir a estabilidade da instituição.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Receita Federal inclui 17 empresas de combustíveis como devedoras ...
28 de julho de 2026
Ministério da Saúde amplia vacinação contra sarampo em cidades de ...
28 de julho de 2026
Exportações brasileiras atingem recorde e déficit externo diminui ...
28 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress