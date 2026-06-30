Professora da UEL participa de banca em Portugal e amplia cooperação internacional

A professora Adriana Regina de Jesus, vinculada ao Departamento de Educação e ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UEL, integrou no dia 19 de junho uma banca avaliadora de doutorado na Universidade de Évora, em Portugal. O convite reforça a colaboração acadêmica entre as duas instituições.

Adriana participou como avaliadora da tese de José Paulo Mendes Rico, intitulada “O Diretor de Turma e a Gestão Intermédia da Escola: visão dos professores, alunos e encarregados de educação num Agrupamento de Escolas do Alentejo”, sob orientação da professora Marília Evangelina Sota Favinha, da Universidade de Évora.

A sessão foi presidida pelo professor José Carlos Bravo Nico e contou com pesquisadores do Brasil, Portugal e Espanha, destacando o caráter internacional do evento. Além de Adriana, participaram Guilherme Paiva de Carvalho (UERN), Mónica Vallejo (Universidade de Murcia), Cármen de Jesus Dores Cavaco e Lurdes Judite Dionísio Pratas Nico.

Durante a atividade, também estiveram presentes as doutorandas Simone Steffan e Silvia Maria Rodrigues, do PPGEdu/UEL, que acompanharam o processo de avaliação e ampliaram o contato com experiências acadêmicas internacionais.

Segundo Adriana, a missão acadêmica fortaleceu a cooperação científica, ampliou as redes de pesquisa e contribuiu para a internacionalização da UEL. A participação em bancas e projetos conjuntos favorece a formação de pesquisadores e o desenvolvimento de iniciativas colaborativas entre Brasil e Europa.

Entre os resultados do intercâmbio, destaca-se a organização da coletânea “Currículo, Formação e Trabalho Docente: Perspectivas e Diálogos Internacionais”, reunindo pesquisadores do Brasil, América Latina e Europa, além da submissão de um artigo científico comparando políticas de formação docente em Portugal e no Brasil.

Essas ações reforçam o compromisso das instituições com a excelência acadêmica, a produção científica internacional e a formação de novos pesquisadores, promovendo o intercâmbio de experiências e o fortalecimento das políticas educacionais.

Fonte: operobal.uel.br