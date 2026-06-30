Cambé recebe prêmio nacional pela merenda escolar

Projeto sobre alimentação saudável leva Cambé a reconhecimento em Brasília

Cambé foi reconhecida nacionalmente pelo trabalho desenvolvido na alimentação escolar da rede municipal. O município recebeu o Prêmio CAE de Participação Social, ligado ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Ministério da Educação, por um projeto que promoveu diálogo com famílias sobre alimentação saudável e seletividade alimentar na infância.

A premiação foi entregue na terça-feira (23), em Brasília, onde conselheiras do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) representaram Cambé. O projeto premiado foi o “I Encontro com o CAE: diálogo com as famílias sobre seletividade alimentar”, desenvolvido com foco na aproximação entre escola, famílias, comunidade e profissionais da educação.

A iniciativa faz parte de um trabalho mais amplo realizado na rede municipal, que envolve desde a elaboração dos cardápios por nutricionistas até a preparação de cerca de 17 mil refeições diárias para aproximadamente 11 mil alunos da rede municipal de ensino e instituições filantrópicas.

Projeto nasceu das visitas às escolas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a ideia do projeto surgiu a partir das visitas realizadas pelo CAE às unidades escolares. Durante esse acompanhamento, o Conselho observou a rotina da alimentação oferecida aos estudantes, a aceitação das refeições e também os desafios enfrentados pelas famílias.

A partir desse contato direto, foi identificada a necessidade de ampliar o diálogo sobre hábitos alimentares saudáveis. A proposta foi levar orientação para dentro da comunidade escolar, ajudando pais e responsáveis a compreenderem melhor a importância da alimentação na infância.

Ação foi realizada em CMEI de Cambé

A atividade premiada foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nelson Florêncio Pizaia. Durante o encontro, pais e responsáveis participaram de uma conversa com nutricionistas da rede municipal sobre seletividade alimentar e construção de hábitos saudáveis.

Na sequência, famílias e crianças participaram de uma atividade prática e lúdica. Juntas, elas prepararam pratos com frutas presentes no cardápio escolar, mostrando como a forma de apresentar os alimentos pode influenciar na aceitação das crianças.

A ação buscou transformar um tema muitas vezes difícil dentro de casa em uma experiência mais leve, acolhedora e educativa.

Alimentação escolar também é educação

Para a nutricionista da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Bárbara Nascimento, o prêmio reflete o compromisso de Cambé com a qualidade da alimentação escolar. Ela destaca que as refeições são pensadas para serem equilibradas, seguras e nutritivas, com frutas, verduras, legumes, cereais, feijões, carnes, leite e derivados.

A profissional também ressalta que a alimentação escolar vai além do prato servido diariamente. Por meio de ações de Educação Alimentar e Nutricional, as crianças são incentivadas a experimentar novos alimentos, conhecer diferentes sabores e compreender a importância de uma alimentação variada.

Esse trabalho envolve nutricionistas, equipes escolares, manipuladoras de alimentos, gestores, famílias e o CAE, fortalecendo a escola como espaço de promoção da saúde e da qualidade de vida.

Secretária destaca investimento na qualidade da merenda

A secretária municipal de Educação e Cultura, Estela Camata, afirmou que o reconhecimento nacional representa muito para Cambé. Segundo ela, a atual gestão tem investido não apenas na educação, mas também em uma alimentação de qualidade para os alunos.

Estela destacou que a rede municipal trabalha com uma merenda considerada padrão almoço, com proteínas e nutrientes importantes para o desenvolvimento das crianças.

Ela também ressaltou que a seletividade alimentar sempre foi uma preocupação da Secretaria. Muitas crianças têm dificuldade em consumir frutas ou outros tipos de alimentos, e o projeto ajudou a incentivar novas experiências alimentares de forma educativa.

Famílias também participam do processo

A participação das famílias foi um dos pontos centrais da iniciativa. Noêmia de Souza, mãe de uma criança com transtorno do espectro autista e conselheira de alimentação escolar em Cambé, acompanha visitas nas unidades e observa de perto a qualidade da alimentação oferecida.

Para ela, o projeto é importante porque trata de uma realidade vivida por muitas famílias. Crianças podem ter dificuldades com textura, cheiro, cor e sabor dos alimentos, o que transforma a alimentação em um desafio diário.

Noêmia avalia que a orientação aos pais, educadores e crianças, somada ao trabalho multidisciplinar, contribui para mais autonomia, inclusão e qualidade de vida.

Cambé ficou entre ações reconhecidas no país

A assessora pedagógica de geografia e ciências naturais da Secretaria de Educação e Cultura, Ângela Melo, representou a Prefeitura na premiação e destacou a emoção de ver o município entre as ações reconhecidas nacionalmente.

Segundo ela, o projeto alcançou famílias que precisavam de orientação nutricional e também de informações relacionadas ao desenvolvimento alimentar das crianças, como mastigação, ingestão de frutas em pedaços e contato com diferentes alimentos.

Para a representante da Secretaria, o reconhecimento valoriza tanto o trabalho do Conselho quanto a atuação dos profissionais envolvidos na construção de uma merenda de qualidade.

Cambé se destaca na compra de peixe para a merenda escolar

Além do prêmio nacional, Cambé também vem se destacando pela diversificação do cardápio escolar. Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-PR), o município é o que mais investiu na compra de peixe para a merenda escolar entre 19 cidades da região.

Somente em maio, foram servidos 800 quilos de pescado nas refeições dos alunos.

A inclusão do peixe faz parte de uma estratégia para ampliar a qualidade nutricional da alimentação oferecida. De acordo com a nutricionista Flávia Santos, o pescado é rico em proteínas, vitaminas, minerais e ômega-3, nutrientes importantes para o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, a memória e a aprendizagem.

Filé de tilápia começou a ser servido em 2025

A introdução do filé de tilápia na merenda escolar começou em 2025, inicialmente para os alunos do Ensino Fundamental. O alimento alcançou índice de aceitabilidade de 73%.

Em 2026, a oferta foi ampliada também para os Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), de forma gradual e planejada. A proposta é diversificar as preparações e ampliar o contato das crianças com diferentes alimentos, respeitando a aceitação dos estudantes.

Segundo a Secretaria, os cardápios seguem as diretrizes do PNAE e são elaborados para atender às necessidades nutricionais de cada faixa etária.

Reconhecimento reforça trabalho da rede municipal

O prêmio nacional reforça uma política que vem sendo construída no dia a dia das escolas municipais de Cambé. A merenda escolar, além de garantir alimentação adequada, também tem papel educativo, social e de saúde pública.

Ao envolver famílias, profissionais e estudantes, o município amplia o alcance das ações e fortalece hábitos que podem acompanhar as crianças por toda a vida.

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