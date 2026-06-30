Noruega vence Costa do Marfim e enfrenta Brasil nas oitavas da Copa do Mundo

A seleção da Noruega garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, em partida realizada nesta terça-feira (30) em Dallas, nos Estados Unidos. Com esse resultado, os noruegueses serão os próximos adversários do Brasil no domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.
O destaque do confronto foi o atacante Erling Haaland, que marcou o gol decisivo e chegou ao seu quinto gol na competição, ficando a um de igualar Lionel Messi, atual artilheiro do torneio. O pai do jogador, Alf-Inge Haaland, acompanhou a partida no estádio e se emocionou com o desempenho do filho.
A Costa do Marfim teve boas oportunidades no primeiro tempo, mas não conseguiu converter em gols. O lateral Ghislain Konan e o atacante Nicolas Pépé desperdiçaram chances claras. Aproveitando um contra-ataque, a Noruega abriu o placar aos 38 minutos, com Antonio Nusa finalizando após assistência de Martin Odegaard.
No segundo tempo, a Costa do Marfim pressionou e conseguiu o empate aos 28 minutos, com Amad Diallo marcando um belo gol após tabela com Pépé. No entanto, a Noruega voltou a ficar à frente aos 40 minutos, quando Patrick Berg recebeu passe de Oscar Bobb e encontrou Haaland livre para garantir a vitória escandinava.
O Brasil enfrentará um adversário que nunca conseguiu vencer em sua história. Em quatro confrontos, são dois empates e duas vitórias da Noruega, incluindo o triunfo por 2 a 1 na Copa do Mundo de 1998, na França.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br