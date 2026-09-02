PF cumpre mandado em Cambará contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira (2) um mandado de busca e apreensão em Cambará, no Norte Pioneiro do Paraná, durante a Operação Nacional Proteção Integral V, ação realizada em todo o país contra crimes relacionados ao abuso sexual de crianças e adolescentes.

O alvo na cidade é um homem de 55 anos, bancário e sem antecedentes criminais, segundo informações divulgadas pela Polícia Federal. Durante as buscas, os agentes apreenderam dois computadores, diversos pen drives e HDs externos, que serão encaminhados para análise pericial.

A diligência em Cambará integra a circunscrição da Polícia Federal de Londrina. Nesta etapa, não foi informada prisão do investigado no município.

Equipamentos apreendidos passarão por perícia

Os dispositivos eletrônicos recolhidos em Cambará serão examinados por peritos da Polícia Federal. O objetivo é verificar o conteúdo armazenado nos equipamentos e identificar eventuais elementos que possam contribuir para a investigação.

A operação nacional concentra esforços principalmente na identificação e responsabilização de pessoas suspeitas de produzir, armazenar, compartilhar ou comercializar material de abuso sexual infantojuvenil.

O cumprimento de um mandado de busca e apreensão, por si só, não representa condenação. A eventual responsabilização criminal depende do resultado das investigações e da análise do material apreendido.

Operação ocorre simultaneamente em todo o Brasil

A Operação Nacional Proteção Integral V foi deflagrada pela Polícia Federal em parceria com as Polícias Civis de 20 estados, com medidas judiciais sendo cumpridas nas 27 unidades da Federação.

Segundo balanço atualizado divulgado ao longo desta quarta-feira, a operação chegou a 42 prisões em flagrante e 13 prisões preventivas. Três adolescentes também foram apreendidos e duas vítimas de abuso foram identificadas e resgatadas.

Ao todo, foram expedidos 153 mandados de busca e apreensão em diferentes regiões do país. A mobilização envolve policiais federais e civis atuando de forma integrada na apuração de crimes cometidos principalmente por meio de equipamentos eletrônicos e ambientes digitais.

Balanço da operação foi atualizado durante o dia

A primeira nota nacional publicada pela Polícia Federal, às 8h48 desta quarta-feira, informava 31 prisões em flagrante e 13 preventivas. O número de flagrantes aumentou posteriormente para 42 conforme novas ocorrências foram registradas durante o cumprimento dos mandados pelo país.

PF mantém sequência de operações contra crimes sexuais

A Proteção Integral V dá continuidade às operações Proteção Integral I, II, III e IV, realizadas em 2025 e 2026. A PF também realizou, em março deste ano, a Operação Nacional Guardião Digital.

De acordo com a Polícia Federal, somente entre janeiro e agosto de 2026, ao menos 980 mandados de prisão de foragidos da Justiça por crimes sexuais foram cumpridos no Brasil.

A sequência de operações busca ampliar a integração entre as forças de segurança estaduais e federais, principalmente diante da facilidade de circulação de arquivos e de contatos entre criminosos por redes sociais, aplicativos e outras plataformas digitais.

Proteção integral está prevista no ECA

O nome da operação faz referência ao princípio da proteção integral de crianças e adolescentes, estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

O ECA é instituído pela Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Logo no artigo 1º, a legislação estabelece que suas normas tratam da proteção integral à criança e ao adolescente.

A Constituição Federal também determina que família, sociedade e Estado têm o dever de assegurar, com prioridade, direitos fundamentais de crianças e adolescentes e protegê-los de situações de violência e exploração.

PF alerta pais sobre riscos na internet

Além do trabalho policial, a Polícia Federal reforça a necessidade de acompanhamento da rotina digital de crianças e adolescentes.

A orientação é que pais e responsáveis mantenham diálogo aberto sobre redes sociais, jogos, aplicativos de mensagens e contatos com desconhecidos, explicando quais comportamentos devem gerar atenção.

Mudanças repentinas, como isolamento, medo, preocupação excessiva em esconder o celular ou conversas secretas na internet, também podem indicar a necessidade de uma aproximação maior dos responsáveis.

Crianças e adolescentes devem ainda saber que podem procurar um adulto de confiança sempre que receberem mensagens, imagens, pedidos ou propostas que causem desconforto.

A investigação relacionada ao mandado cumprido em Cambará continua e os equipamentos apreendidos serão submetidos à perícia.