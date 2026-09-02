Seleção Brasileira divulga primeira convocação após Copa do Mundo em 9 de setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que a primeira convocação da seleção brasileira após a Copa do Mundo será realizada na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, às 15h (horário de Brasília).

O técnico Carlo Ancelotti, que assumiu o comando da equipe, irá anunciar os 26 jogadores que participarão de três amistosos internacionais, todos realizados fora do Brasil, durante a próxima Data Fifa, entre os dias 21 de setembro e 6 de outubro.

Os adversários da seleção serão a Austrália e a Índia. O Brasil enfrentará a Austrália em duas partidas: a primeira no dia 25 de setembro, no estádio Queensland Country Bank, em Townsville, e a segunda no dia 29, no estádio Suncorp, em Brisbane. O confronto contra a Índia está marcado para 3 de outubro, no estádio Salt Lake, em Calcutá.

A lista dos convocados será divulgada diretamente da sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pela CBF TV no YouTube. Esta convocação marca o início do ciclo de preparação para a Copa do Mundo de 2030, que será disputada em sedes na Espanha, Portugal, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

Ancelotti, que acompanhou jogos de atletas brasileiros atuando em clubes europeus nas últimas semanas, prepara sua primeira lista após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da última Copa, diante da Noruega. A expectativa é grande para ver quais nomes serão escolhidos para este novo ciclo da seleção.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br