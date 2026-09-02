Rodrigo Pacheco é aprovado para assumir vaga de ministro no TCU

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) foi aprovado pela Câmara dos Deputados para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação ocorreu nesta quarta-feira (2), com 404 votos favoráveis, 61 contrários e uma abstenção.

Pacheco foi indicado para substituir Bruno Dantas, que renunciou ao cargo recentemente. O nome do senador já havia recebido aprovação do Senado na noite anterior, e agora a indicação segue para promulgação pelo Congresso Nacional.

O TCU é responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais, atuando como órgão auxiliar do Congresso Nacional, embora não faça parte do Poder Judiciário.

A indicação de Pacheco foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e contou com o apoio de diversos parlamentares da base governista e da oposição.

Rodrigo Pacheco, natural de Porto Velho e formado em Direito pela PUC-MG, já foi deputado federal e presidiu o Senado em dois biênios consecutivos. Durante sua trajetória, esteve à frente de temas importantes, como a CPI da Covid-19, além de propor projetos relevantes, incluindo o marco regulatório da inteligência artificial e a atualização do Código Civil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br