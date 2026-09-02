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Rodrigo Pacheco é aprovado para assumir vaga de ministro no TCU

Rodrigo Pacheco é aprovado pela Câmara para ser ministro do TCU, após renúncia de Bruno Dantas. Indicação segue para promulgação no Congresso.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) foi aprovado pela Câmara dos Deputados para ocupar o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A votação ocorreu nesta quarta-feira (2), com 404 votos favoráveis, 61 contrários e uma abstenção.

Pacheco foi indicado para substituir Bruno Dantas, que renunciou ao cargo recentemente. O nome do senador já havia recebido aprovação do Senado na noite anterior, e agora a indicação segue para promulgação pelo Congresso Nacional.

O TCU é responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos federais, atuando como órgão auxiliar do Congresso Nacional, embora não faça parte do Poder Judiciário.

A indicação de Pacheco foi apresentada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e contou com o apoio de diversos parlamentares da base governista e da oposição.

Rodrigo Pacheco, natural de Porto Velho e formado em Direito pela PUC-MG, já foi deputado federal e presidiu o Senado em dois biênios consecutivos. Durante sua trajetória, esteve à frente de temas importantes, como a CPI da Covid-19, além de propor projetos relevantes, incluindo o marco regulatório da inteligência artificial e a atualização do Código Civil.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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#Bruno Dantas#Câmara dos Deputados#Congresso Nacional#Indicação#Politica#Rodrigo Pacheco#senado#TCU
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