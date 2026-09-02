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Cambé institui Dia Municipal de Conscientização e Educação sobre o Diabetes

Cambé aprova data municipal para promover ações de prevenção e educação sobre o diabetes, com foco em informação e qualidade de vida.

Por Redação Portal Cambé1 min de leitura
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A Câmara Municipal de Cambé aprovou, em segunda discussão, o projeto de lei que cria o Dia Municipal do Cuidado Integral e da Educação em Diabetes. A data será celebrada anualmente em 14 de novembro, coincidindo com o Dia Mundial do Diabetes.

A iniciativa, de autoria da vereadora Patrícia da Farmácia (PL), tem como objetivo promover ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e acompanhamento do diabetes na cidade. O projeto prevê a realização de campanhas informativas, palestras e incentivo a hábitos de vida saudáveis, além de conscientizar sobre sintomas, fatores de risco e complicações da doença.

As atividades poderão ser organizadas pelo poder público municipal, com apoio de órgãos e entidades competentes, além de contar com a participação de instituições públicas e privadas. Segundo a vereadora, a proposta visa ampliar o acesso à informação e estimular o autocuidado entre os moradores.

O projeto, de caráter educativo e preventivo, não gera novas obrigações administrativas ou despesas para o município. Dados de estudo epidemiológico apontam que cerca de 13% da população urbana de Cambé convive com diabetes. No Brasil, em 2024, estima-se que 16,6 milhões de adultos tenham a doença.

A aprovação da nova data reforça a importância da informação e do acompanhamento para a melhoria da qualidade de vida dos cambeenses.

Fonte: www.cambe.pr.leg.br

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