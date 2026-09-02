Secretaria de Cultura de Londrina reforça equipe após mais de 10 anos

A Secretaria Municipal de Cultura de Londrina recebeu nove novos servidores nesta terça-feira (1º), marcando a primeira reposição de funcionários em mais de uma década. Os profissionais foram chamados por meio dos Concursos Públicos nº 23/2024 e 24/2024, já nomeados e empossados para iniciar as atividades imediatamente.

A recepção dos novos integrantes ocorreu na Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza, com apresentação das equipes e setores da secretaria. O evento contou com a participação dos demais servidores e incluiu uma capacitação interna para facilitar a integração dos recém-chegados.

Os novos servidores ocuparão funções variadas dentro da estrutura da Secretaria de Cultura, incluindo Agentes Operacionais Públicos, Gestores Culturais nas áreas de Biblioteconomia e Programação Cultural, além de Técnicos de Gestão Pública. A Diretoria de Bibliotecas passa a contar com dois Técnicos de Gestão Pública e três profissionais de Biblioteconomia, enquanto a Diretoria de Ação Cultural e a Diretoria de Incentivo à Cultura recebem novos Gestores Culturais. Os Agentes Operacionais atuarão na Assessoria Administrativa do Gabinete.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Marcão Kareca, a chegada dos novos servidores representa uma importante recomposição do quadro, ocupando vagas deixadas principalmente por aposentadorias. Ele ressaltou que, apesar de ser um avanço, ainda não supre totalmente a necessidade da secretaria.

Entre os empossados está Sueli Cristina Galleli, de 62 anos, que assumirá como Técnica de Gestão Pública. Ela destacou a surpresa e satisfação com a convocação, além da boa recepção promovida pela secretaria. Outra nova servidora, a bibliotecária Anna Carolina de Moraes, de 36 anos, ressaltou a oportunidade de atuar mais próxima da literatura e da difusão cultural, trazendo experiência tanto em bibliotecas quanto em sala de aula.

A recomposição do quadro funcional é vista como uma conquista para a gestão municipal, que não realizava contratações para a pasta há cerca de 15 anos.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br