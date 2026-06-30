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Polícia Militar recupera veículo furtado e detém quatro suspeitos em Maringá com apoio aéreo

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 30 de junho de 2026 17:42

Na tarde desta terça-feira (30), a Polícia Militar do Paraná recuperou um carro furtado em Campo Mourão, durante uma operação realizada em Maringá. A ação contou com o apoio de uma aeronave do Comando de Aviação da PMPR, que auxiliou no monitoramento e localização do veículo.

O sistema de monitoramento apontou a entrada do automóvel em Maringá, o que levou as equipes do 4º Batalhão de Polícia Militar a intensificarem o patrulhamento na região. A aeronave identificou o veículo nas proximidades do Jardim Olímpico e repassou a localização para as equipes em solo, que realizaram um cerco no Jardim dos Pássaros.

Durante a abordagem, foram detidos um homem e três adolescentes que estavam no interior do carro. Um dos menores já possuía histórico de envolvimento em furto de veículos. Todos os suspeitos foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil, juntamente com o veículo recuperado, para a realização dos procedimentos legais.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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