Cambé inicia prazo para solicitar ou renovar isenção do IPTU 2027

A Prefeitura de Cambé começa, a partir do dia 27 de julho, o período para que moradores possam solicitar ou renovar a isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2027. O prazo para protocolar os pedidos vai até 30 de novembro de 2026.

Para facilitar o acesso ao benefício, as renovações devem ser feitas diretamente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) correspondente ao endereço do contribuinte. Já quem vai pedir a isenção pela primeira vez deve comparecer à Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Pará, 264, com atendimento das 8h30 às 11h30 e das 13h às 16h.

A descentralização do atendimento tem como objetivo agilizar o processo e aproximar o serviço dos cidadãos, além de garantir tempo suficiente para análise técnica dos pedidos. O secretário municipal de Fazenda, Gabriel Cândido, recomenda que os interessados não deixem para a última hora, evitando filas e facilitando a conferência dos documentos.

O atendimento para solicitações e renovações será realizado exclusivamente entre 27 de julho e 30 de novembro. Após esse período, não serão aceitos novos protocolos para isenção do IPTU de 2027.

Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Fazenda pelo telefone (43) 3174-2900 ou no CRAS de referência do contribuinte.

Fonte: www.cambe.pr.gov.br