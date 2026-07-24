Alison dos Santos conquista ouro e quebra recorde nos 400m do Troféu Brasil

O atleta Alison dos Santos, conhecido como Piu, brilhou nesta sexta-feira (24) ao conquistar sua primeira medalha de ouro em provas individuais no Troféu Brasil de Atletismo, realizado no Estádio do Ibirapuera, em São Paulo. Após sete anos sem competir no torneio, o campeão mundial e medalhista olímpico não apenas venceu a prova dos 400 metros rasos, como também superou o próprio recorde da competição, estabelecendo a nova marca de 44s60.
Na disputa, Piu liderou do início ao fim e garantiu o topo do pódio. Emerson Vieira do Nascimento ficou com a prata ao completar a prova em 45s52, enquanto Guilherme Orenhas levou o bronze com o tempo de 45s56.
O Troféu Brasil é a principal competição do atletismo nacional e reúne cerca de mil atletas até o próximo domingo (26), com transmissão ao vivo pelo canal do Time Brasil no YouTube.
Na semifinal realizada na quinta-feira (23), Alison já havia quebrado o recorde anterior do velocista Sanderlei Parrela, que durava 27 anos, ao marcar 44s76. Parrela, no entanto, ainda mantém o recorde brasileiro nos 400 metros, com 44s29, desde 1999. O recorde sul-americano pertence ao colombiano Anthony José Zambrano (43s92) e o mundial ao sul-africano Wayde Van Niekerk (43s03).
Alison dos Santos ainda terá a oportunidade de buscar mais um pódio no Troféu Brasil, desta vez nos 400 metros com barreira, sua prova preferida. As semifinais acontecem neste sábado (25) e a final será no domingo (26), encerrando o evento.
Com títulos importantes na carreira, como o ouro no Mundial de Eugene (EUA) em 2022 e a prata olímpica em Tóquio, Piu já havia conquistado dois ouros no revezamento 4x400m do Troféu Brasil, em 2018 e 2019.
A programação do Troféu Brasil segue intensa, com diversas provas previstas para sábado e domingo, incluindo saltos, lançamentos e corridas em diferentes modalidades.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br