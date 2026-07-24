Home / Destaques / Receita Federal prevê arrecadação de R$ 17,2 bilhões com IR sobre dividendos em 2026

Receita Federal prevê arrecadação de R$ 17,2 bilhões com IR sobre dividendos em 2026

Redação Portal Cambé
Por
Nenhum comentário
2 Mins Read
Atualizado: 24 de julho de 2026 20:45

A Receita Federal estima arrecadar R$ 17,2 bilhões em 2026 com o Imposto de Renda sobre dividendos, valor inferior aos R$ 28 bilhões previstos inicialmente no Orçamento. Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (24) durante o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas.

A cobrança do IR sobre dividendos foi implementada para compensar a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes com renda mensal de até R$ 5 mil, medida que também impacta a arrecadação em cerca de R$ 28 bilhões neste ano.

No primeiro semestre, a arrecadação com a nova tributação somou apenas R$ 2,2 bilhões. A expectativa da Receita é que outros R$ 15 bilhões sejam arrecadados entre julho e dezembro, totalizando os R$ 17,2 bilhões previstos para o ano.

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, destacou que o desempenho da arrecadação será acompanhado de perto no segundo semestre. Segundo ele, a diferença em relação à estimativa inicial representa uma frustração de R$ 10,8 bilhões.

Apesar do resultado abaixo do esperado, o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que ainda é cedo para revisar as projeções. Ele ressaltou que outras receitas tributárias têm superado as expectativas e ajudam a equilibrar as contas públicas.

A Receita Federal informou que a estimativa de arrecadação total do Imposto de Renda para 2026 aumentou R$ 12,7 bilhões entre os relatórios bimestrais divulgados em maio e julho.

A tributação sobre dividendos passou a incidir em 10% para pessoas físicas, tanto residentes no Brasil quanto em remessas ao exterior, com isenção para valores de até R$ 50 mil mensais por empresa.

Mesmo com a arrecadação inferior ao previsto, o governo manteve a meta fiscal. O relatório bimestral projeta superávit primário de R$ 10,8 bilhões neste ano, dentro da banda de tolerância da meta central de R$ 34,3 bilhões, equivalente a 0,25% do PIB.

A equipe econômica avalia que outras fontes de receita, como a ampliação da tributação de empresas e investimentos no exterior, têm compensado parcialmente a arrecadação menor sobre dividendos. A Receita continuará monitorando o desempenho e poderá revisar as estimativas no próximo relatório, caso o ritmo de recolhimento permaneça abaixo do esperado.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Marcado:
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

Posts Relacionados

Apenas sete partidos explicam ao STF atuação sobre emendas parlam ...
25 de julho de 2026
Reforma Tributária faz crescer doações de imóveis para herdeiros ...
25 de julho de 2026
Dólar encerra semana estável em R$ 5,08, enquanto Ibovespa recua ...
24 de julho de 2026

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Rede Sociais

Facebook151,000FãsCurtirX (Twitter)4,500SeguidoresSeguirInstagram74,000SeguidoresSeguirYoutube13,998InscritosInscrever-seTiktok12,000SeguidoresSeguir
plugins premium WordPress