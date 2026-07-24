Dólar encerra semana estável em R$ 5,08, enquanto Ibovespa recua com queda do petróleo

O dólar comercial terminou a sexta-feira (24) praticamente estável, cotado a R$ 5,08, com leve baixa de 0,06% no dia e recuo acumulado de 0,58% na semana. O mercado financeiro ficou atento às novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos e aos desdobramentos da guerra no Oriente Médio.

Durante o pregão, a moeda americana chegou a cair para R$ 5,04, mas fechou próxima da estabilidade. O desempenho do real foi favorecido pelo Brasil ser exportador de petróleo e pela diferença entre os juros domésticos e os praticados nos Estados Unidos, o que manteve o interesse de investidores estrangeiros.

No mercado de ações, o Ibovespa registrou queda de 1,52%, fechando aos 174.041 pontos, o menor patamar do dia. Apesar da baixa, o índice acumulou alta de 0,19% na semana. O recuo foi puxado principalmente pela desvalorização do petróleo, que impactou ações de petroleiras e mineradoras, além da redução do fluxo estrangeiro devido ao cenário internacional.

O petróleo tipo Brent encerrou cotado a US$ 96,78 por barril, com queda de 3,88%, enquanto o WTI fechou em US$ 89,31, recuando 3,12%. Mesmo com a correção, o mercado segue atento aos riscos de oferta global, considerando tensões entre Estados Unidos e Irã e restrições no tráfego do Estreito de Ormuz.

As novas tarifas dos Estados Unidos, que atingem cerca de 4 mil produtos brasileiros, já vinham sendo antecipadas pelo mercado, o que minimizou impactos imediatos nas ações. Os investidores também monitoram possíveis avanços nas negociações entre Estados Unidos e Irã, com intermediação do Paquistão e apoio da China, o que pode influenciar o cenário geopolítico e os preços do petróleo.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br