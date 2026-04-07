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ExpoLondrina Promove Seminários com Embaixada dos EUA

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 16:16

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A ExpoLondrina, que inicia nesta sexta-feira (10) no Parque Ney Braga Eventos, contará com a presença inédita da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil. A iniciativa integra a agenda de negócios e eventos promovida pela exposição, com apoio do Instituto de Desenvolvimento de Londrina (Codel) e da Secretaria Municipal de Governo.

Colaboração Internacional e Investimentos

A colaboração visa fortalecer investimentos e oportunidades de negócios entre os EUA e o Norte do Paraná. A ação faz parte da campanha Freedom250, que celebra os 250 anos de independência dos EUA, país com forte tradição em feiras estaduais.

Programação de Seminários Técnicos

No dia 13 de abril, dois seminários técnicos serão realizados na Casa do Criador. O primeiro, às 9h30, abordará 'Genética dos EUA: Impulsionando a Produtividade na Pecuária Brasileira', com Felipe Escobar. O segundo, às 11h, será sobre 'Como a Nutrição Animal pode Acelerar o Desempenho de Animais de Alto Potencial Genético', apresentado por Ton Kramer.

Genética e Nutrição como Foco

Felipe Escobar discutirá o impacto da genética americana no Brasil, enquanto Ton Kramer abordará estratégias nutricionais avançadas. Ambos os seminários são gratuitos e as inscrições podem ser realizadas online.

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