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Dia Mundial da Saúde: Avanços no Paraná em Cuidado e Bem-Estar

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 16:06

Sumário

No Dia Mundial da Saúde, o Paraná se destaca pelos avanços no cuidado e na promoção do bem-estar da população. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) tem enfatizado a importância da Atenção Primária à Saúde (APS), que serve como porta de entrada para o sistema de saúde, sendo crucial para o acolhimento dos cidadãos e para a prevenção de doenças.

Importância da Atenção Primária

A Atenção Primária à Saúde é considerada a base do sistema de saúde no Paraná. Ela tem um papel essencial na identificação precoce de problemas de saúde e em oferecer suporte contínuo à população. Este enfoque permite que os serviços de saúde sejam mais acessíveis e eficientes.

Estratégias de Prevenção e Acolhimento

As estratégias adotadas pela Sesa incluem campanhas de conscientização, programas de vacinação e ações comunitárias que visam melhorar a qualidade de vida dos paranaenses. O objetivo é criar um ambiente onde a saúde preventiva seja priorizada, reduzindo a incidência de doenças.

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