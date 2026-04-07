PF e Anvisa realizam operação contra medicamentos ilegais para emagrecimento em 12 estados

A Polícia Federal (PF), com apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Heavy Pen, com o objetivo de combater a entrada irregular no Brasil, a produção clandestina, a falsificação e o comércio ilegal de medicamentos voltados ao emagrecimento.

A ação ocorre simultaneamente em 12 estados brasileiros e inclui o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão, além de 24 ações de fiscalização. No Paraná, as diligências foram realizadas em cidades como Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Ponta Grossa, Londrina, Arapongas e Umuarama.

De acordo com as autoridades, o foco da operação é desarticular grupos envolvidos em toda a cadeia ilícita desses produtos, desde a importação irregular até a distribuição e comercialização de substâncias, principalmente de uso injetável.

Entre os principais alvos estão medicamentos à base de semaglutida e tirzepatida, amplamente utilizados em tratamentos contra obesidade, além de substâncias correlatas, como a retatrutida, que ainda não possui autorização para comercialização no Brasil.

Durante as ações, também estão sendo fiscalizados estabelecimentos como laboratórios de manipulação, clínicas estéticas e empresas suspeitas de atuar fora das normas sanitárias. Segundo a PF, os locais investigados podem estar envolvidos na produção, fracionamento ou comercialização de medicamentos sem registro ou de origem desconhecida.

As informações e materiais apreendidos durante a operação deverão subsidiar investigações em andamento. As condutas investigadas podem configurar crimes como falsificação de medicamentos, comércio irregular e contrabando.

Aumento nas apreensões

Dados da Polícia Federal indicam crescimento significativo nas apreensões de medicamentos para emagrecimento nos últimos anos. Em 2024, foram apreendidas 609 unidades. Já em 2025, esse número saltou para 60.787 unidades. Até março de 2026, as apreensões já somam 54.577 unidades em todo o país.