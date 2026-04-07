Prazo de desincompatibilização movimenta cenário político em Cambé com mudanças partidárias

O último dia 4 de abril marcou o encerramento do prazo de desincompatibilização para aqueles que pretendem disputar as próximas eleições e atualmente ocupam cargos eletivos. A data é considerada estratégica no calendário eleitoral, pois exige que candidatos deixem determinadas funções públicas para garantir a regularidade de suas candidaturas.

As mudanças decorrentes desse processo vêm sendo registradas em diferentes esferas, tanto no Poder Executivo quanto no Legislativo, refletindo diretamente na reorganização política em diversas cidades.

Em Cambé, uma das movimentações envolve o vereador Lucas Mil Grau. No exercício do mandato, ele deixou o Partido Social Democrático (PSD) e oficializou sua filiação ao Podemos, legenda pela qual havia sido eleito em seu primeiro mandato. O parlamentar foi o mais votado na última eleição municipal, com 3.281 votos, e pretende disputar uma vaga como deputado estadual nas próximas eleições.

Outra filiação ao Podemos no município foi a do locutor Leandro Souza, da Rádio Exclusiva FM. Ele também se coloca como pré-candidato e deve concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná.

As mudanças partidárias observadas neste período fazem parte do processo eleitoral e refletem estratégias adotadas por pré-candidatos para viabilizar suas participações no pleito, dentro das exigências estabelecidas pela legislação vigente.