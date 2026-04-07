APMG promove palestra sobre abordagem policial a pessoas autistas

A Academia Policial Militar do Guatupê (APMG) realizou uma palestra no dia 30 de março para capacitar futuros oficiais da Polícia Militar do Paraná. O evento focou em ensinar procedimentos adequados para intervenções que envolvam pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), destacando a importância de uma abordagem inclusiva e respeitosa aos direitos de todos os cidadãos.

Palestrante Traz Experiência e Empatia

A palestra foi conduzida por Fábio Cordeiro, presidente da Organização Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas (ONDA-AutismoS) e cofundador do Coletivo Autista na UFPR. Com uma vasta experiência profissional e pessoal como autista, Cordeiro proporcionou aos cadetes uma compreensão prática das nuances sensoriais e comportamentais que podem surgir durante abordagens policiais.

Reconhecimento Institucional

Durante o evento, o tenente-coronel Juliano Zanuncini recebeu o selo de 'Instituição Amiga do Autismo' das mãos de Fábio Cordeiro. A cerimônia foi acompanhada pelo tenente-coronel Valter Ribeiro da Silva, que é pai de uma criança com TEA. Este reconhecimento simboliza a parceria entre a PMPR e a ONDA-AutismoS, reforçando o compromisso com a formação humanizada dos militares.

Sobre a ONDA-AutismoS

A ONDA-AutismoS é uma organização social que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas com autismo e defender seus direitos conforme a Lei nº 12.764/12. Composta por conselhos de voluntários, familiares e profissionais de diversas áreas, a entidade promove um ambiente de conhecimento que transcende a comunidade autista.

Fonte: https://www.pmpr.pr.gov.br