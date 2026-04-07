Motocicleta furtada é recuperada pela PM em fundo de vale no Jardim Ecovile, em Cambé

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do 2º Comando Regional de Polícia Militar (CRPM) e da 11ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), recuperou uma motocicleta com registro de furto na tarde desta segunda-feira (6), no Jardim Ecovile, em Cambé.

De acordo com as informações repassadas pela corporação, a equipe foi acionada via COPOM após um solicitante informar que havia visualizado uma motocicleta abandonada em um fundo de vale, próxima a um riacho. Segundo o relato, o veículo aparentava ser novo e estava sem placa.

Diante da denúncia, a equipe policial se deslocou até o local indicado. Ao chegar, os policiais adentraram a área de mata existente no fundo de vale e, após buscas, localizaram a motocicleta com as características informadas.

Durante a verificação, foi constatado que o veículo possuía alerta de furto, conforme registro em boletim ocorrido no dia 2 de abril de 2026, na cidade de Londrina.

Após a confirmação da irregularidade, a motocicleta foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Cambé, onde foi entregue para os procedimentos legais e posterior devolução ao proprietário.

A ocorrência foi registrada por volta das 16h30.

Canais de denúncia

A Polícia Militar reforça que a população pode colaborar com informações por meio dos seguintes canais: