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Indígenas Pedem Comissão para Investigar Crimes da Ditadura

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de abril de 2026 17:56

Sumário

Durante o Acampamento Terra Livre 2026, representantes indígenas exigem a criação de uma comissão para investigar as violências sofridas por suas comunidades entre 1946 e 1988, período em que agentes públicos cometeram abusos significativos.

Recomendações da Comissão Nacional da Verdade

A Comissão Nacional da Verdade (CNV) recomendou, em 2014, a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. Essa iniciativa visa reparar as graves violações de direitos humanos contra os povos indígenas.

Importância da Justiça de Transição

Elaine Moreira, professora da Universidade de Brasília, destaca a necessidade de resgatar a memória e promover a justiça de transição, garantindo que os fatos não se repitam.

Propostas para Reparação

O Fórum Memória, formado por diversas entidades, apresentou ao governo uma proposta para a criação da comissão que centralizaria os direitos indígenas na história e buscaria uma reparação integral.

Educação e Memória

Marlon Alberto Weichert, procurador federal, enfatiza a importância de divulgar a verdadeira história contada pelos indígenas, promovendo a educação e a memória sobre os eventos passados.

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