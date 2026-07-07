Suíça elimina Colômbia nos pênaltis e volta às quartas da Copa após 72 anos

Na noite desta terça-feira (7), a Suíça conquistou uma vaga histórica nas quartas de final da Copa do Mundo ao superar a Colômbia nos pênaltis, após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação. A partida aconteceu no Estádio Vancouver Place, no Canadá, e marcou o retorno dos suíços a esta fase do torneio após 72 anos.
O confronto foi marcado pelo equilíbrio e por poucas chances claras de gol durante o tempo regulamentar. A Colômbia chegou a ameaçar com Puerta e Luis Díaz, mas parou nas boas defesas do goleiro Kobel. A Suíça também criou oportunidades, principalmente com Rieder e Ndoye, mas o placar permaneceu zerado até o fim.
Na prorrogação, os colombianos tentaram pressionar, acertando o travessão em cabeçada de Lucumi e em chute de Sánchez, enquanto a Suíça respondeu com finalizações perigosas de Ambdouni. O cansaço das equipes ficou evidente na segunda etapa do tempo extra, e a decisão foi para os pênaltis.
Nas cobranças, a Suíça converteu quatro vezes e desperdiçou apenas uma, com Akanji. Do lado colombiano, Sánchez mandou no travessão e Kobel defendeu o chute de Cucho Hernández. O suíço Vargas marcou o gol decisivo, fechando o placar em 4 a 3 e garantindo a classificação inédita desde 1954.
Esta é a quarta vez que a Suíça chega às quartas de final em Copas do Mundo, repetindo os feitos de 1934, 1938 e 1954. Na próxima fase, a seleção europeia enfrentará a atual campeã Argentina, que venceu o Egito por 3 a 2. O duelo está marcado para sábado (11), às 22h (horário de Brasília), no Estádio Kansas City, nos Estados Unidos.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br