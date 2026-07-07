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Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai para R$ 45 milhões

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 7 de julho de 2026 22:20

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.028 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (7).

O prêmio acumulou e está estimado em R$ 45 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados são: 02 – 10 – 11 – 25 – 51 – 56 61 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 29.711,79 cada 4.012 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 744,64 cada Apostas Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de quinta-feira (9), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambé

Editor e fundador do Site Portal Cambé. Portal Cambé, site de informações e serviços de Cambé - PR.

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