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Novos Horários das Linhas Metropolitanas de Campo Largo e Curitiba

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
Amep ajusta horários de linhas metropolitanas que atendem Campo Largo e CuritibaFoto: Amep

As linhas do transporte coletivo metropolitano que atendem Campo Largo e o Terminal Campo Comprido, em Curitiba, passarão por ajustes operacionais. As alterações visam melhorar a integração entre as linhas e aumentar as opções de deslocamento nos horários iniciais da manhã.

Objetivo das Mudanças

As mudanças nos horários buscam aprimorar a conectividade entre as diferentes linhas de ônibus, facilitando a vida dos passageiros que dependem do transporte público para se deslocar entre Campo Largo e Curitiba. Com isso, espera-se que os usuários tenham mais flexibilidade e conveniência em suas rotinas matinais.

Impacto para os Usuários

Os ajustes nos horários das linhas metropolitanas são projetados para beneficiar diretamente os moradores de Campo Largo que utilizam o Terminal Campo Comprido como ponto de conexão. Espera-se que as mudanças resultem em uma experiência de viagem mais eficiente e confortável para todos os usuários.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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