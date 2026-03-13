Homem é preso em Cambé durante operação contra violência doméstica

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem de 37 anos pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e posse de arma de fogo de uso permitido. A ação ocorreu nesta sexta-feira (13), em uma residência localizada no Jardim Novo Bandeirante, em Cambé, no Norte do Paraná.

A prisão aconteceu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça após investigação envolvendo denúncias de ameaça, vias de fato e injúria, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As denúncias foram feitas pela ex-namorada do suspeito, que também solicitou medidas protetivas.

De acordo com a Polícia Civil, informações recebidas pelas equipes indicavam que o investigado poderia possuir armas de fogo em sua residência, o que motivou a solicitação do mandado judicial.

Segundo a delegada da PCPR Keyane Angelica Harshe, o objetivo da operação era localizar e apreender eventuais armas relacionadas aos delitos investigados.

“Devido a esses delitos, o mandado de busca e apreensão foi expedido a fim de apreender estas armas de fogo”, afirmou a delegada.

Durante as diligências realizadas no local, os policiais encontraram duas armas de fogo do tipo garrucha, além de 10 munições de calibre nominal .22. Também foi localizada uma motocicleta com a placa adulterada, o que configurou o crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão em flagrante pelos crimes identificados durante a ação policial.

Após os procedimentos na delegacia, o suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.

Operação Mulher Segura

A ação integra a Operação Mulher Segura, realizada pela Polícia Civil em todo o Paraná ao longo do mês de março, período em que também se celebra o Mês da Mulher.

A iniciativa tem como objetivo intensificar ações de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, além de fortalecer a proteção às vítimas.

Como denunciar

A Polícia Civil reforça que denúncias de violência contra mulheres, crianças ou adolescentes podem ser feitas de forma anônima.

📞 197 — Polícia Civil do Paraná

📞 181 — Disque-Denúncia

Em situações de emergência ou quando o crime estiver acontecendo no momento, a orientação é acionar imediatamente a Polícia Militar pelo telefone 190.