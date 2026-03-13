Curso de Formação de Instrutores de Tiro é Concluído pela PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) finalizou um curso especializado para a formação de instrutores de tiro com foco em fuzis. Este curso foi projetado para instrutores credenciados pela Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), escolhidos com base em sua experiência no uso de armas longas, especialmente fuzis da plataforma AR.

Detalhes da Capacitação

A capacitação foi realizada ao longo de oito dias, totalizando 63 horas de treinamento. O currículo incluiu tanto aulas teóricas quanto práticas, com atividades em ambientes de treinamento e em estandes de tiro. O objetivo foi aprimorar as habilidades dos instrutores na operação e instrução de armamento longo.

Importância do Curso

Formações como esta são cruciais para garantir que os instrutores estejam bem preparados para treinar outros profissionais no uso seguro e eficaz de fuzis. Isso contribui para a melhoria contínua da segurança e eficácia operacionais das forças policiais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br