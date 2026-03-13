spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Curso de Formação de Instrutores de Tiro é Concluído pela PCPR

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
Less than 1 min.read
PCPR realiza curso de formação de instrutores de tiro especialistas em fuzilFoto: Natália Beze...

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) finalizou um curso especializado para a formação de instrutores de tiro com foco em fuzis. Este curso foi projetado para instrutores credenciados pela Escola Superior da Polícia Civil (ESPC), escolhidos com base em sua experiência no uso de armas longas, especialmente fuzis da plataforma AR.

Detalhes da Capacitação

A capacitação foi realizada ao longo de oito dias, totalizando 63 horas de treinamento. O currículo incluiu tanto aulas teóricas quanto práticas, com atividades em ambientes de treinamento e em estandes de tiro. O objetivo foi aprimorar as habilidades dos instrutores na operação e instrução de armamento longo.

Importância do Curso

Formações como esta são cruciais para garantir que os instrutores estejam bem preparados para treinar outros profissionais no uso seguro e eficaz de fuzis. Isso contribui para a melhoria contínua da segurança e eficácia operacionais das forças policiais.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

5
spot_img
Artigo anterior
Homem é preso em Cambé durante operação contra violência doméstica
Homem é preso em Cambé durante operação contra violência doméstica
Próximo artigo
CBF Anuncia Datas e Horários da 4ª Fase da Copa do Brasil
CBF Anuncia Datas e Horários da 4ª Fase da Copa do Brasil
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares