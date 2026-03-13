CBF Anuncia Datas e Horários da 4ª Fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das partidas da quarta fase da Copa do Brasil, que terá início na próxima terça-feira, 17 de março. Com 24 equipes ainda na disputa, a competição avança para uma fase decisiva, onde os confrontos serão eliminatórios em partidas únicas.
Equipes Classificadas
Nove times garantiram vaga na noite de quinta-feira, 12 de março: Barra-SC, Sport, Novorizontino, Ceará, Vila Nova, Juventude, Águia de Marabá, Operário-PR e CRB. Estes se juntam a outras 15 equipes que continuam na busca pelo título. Os mandos de campo foram definidos por sorteio realizado pela CBF.
Formato da Competição
Nesta fase, em caso de empate, a decisão será feita através de cobranças de pênaltis. Os times que avançarem se juntarão aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na etapa seguinte. A partir da quinta fase, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, exceto na final, marcada para 6 de dezembro, que será em partida única.
Partidas da Quarta Fase
Os jogos estão distribuídos entre os dias 17 e 19 de março. Destaque para o confronto entre Nova Iguaçu e Fortaleza, no Estádio Luso Brasileiro, às 19h de terça-feira. No mesmo dia, o São Bernardo enfrenta o Ceará no Estádio 1º de Maio, e o Sport recebe o Athletic na Ilha do Retiro.
Jogos de Quarta-feira
Na quarta-feira, 18 de março, o Vila Nova enfrenta o Confiança no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19h. Outro confronto importante será entre Atlético-GO e Ponte Preta, às 20h, no Estádio Antônio Accioly.
Encerramento da Fase
A fase se encerra na quinta-feira, 19 de março, com Maringá enfrentando o Goiás no Estádio Willie Davids, e Juventude recebendo o Águia de Marabá no Alfredo Jaconi, ambos às 19h30. O Volta Redonda fecha a noite contra o Barra-SC, às 20h.