CBF Anuncia Datas e Horários da 4ª Fase da Copa do Brasil

Redação Portal Cambé
© Nelson Terme/CBF/Direitos Reservados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou as datas e horários das partidas da quarta fase da Copa do Brasil, que terá início na próxima terça-feira, 17 de março. Com 24 equipes ainda na disputa, a competição avança para uma fase decisiva, onde os confrontos serão eliminatórios em partidas únicas.

Equipes Classificadas

Nove times garantiram vaga na noite de quinta-feira, 12 de março: Barra-SC, Sport, Novorizontino, Ceará, Vila Nova, Juventude, Águia de Marabá, Operário-PR e CRB. Estes se juntam a outras 15 equipes que continuam na busca pelo título. Os mandos de campo foram definidos por sorteio realizado pela CBF.

Formato da Competição

Nesta fase, em caso de empate, a decisão será feita através de cobranças de pênaltis. Os times que avançarem se juntarão aos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro na etapa seguinte. A partir da quinta fase, os confrontos serão disputados em jogos de ida e volta, exceto na final, marcada para 6 de dezembro, que será em partida única.

Partidas da Quarta Fase

Os jogos estão distribuídos entre os dias 17 e 19 de março. Destaque para o confronto entre Nova Iguaçu e Fortaleza, no Estádio Luso Brasileiro, às 19h de terça-feira. No mesmo dia, o São Bernardo enfrenta o Ceará no Estádio 1º de Maio, e o Sport recebe o Athletic na Ilha do Retiro.

Jogos de Quarta-feira

Na quarta-feira, 18 de março, o Vila Nova enfrenta o Confiança no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, às 19h. Outro confronto importante será entre Atlético-GO e Ponte Preta, às 20h, no Estádio Antônio Accioly.

Encerramento da Fase

A fase se encerra na quinta-feira, 19 de março, com Maringá enfrentando o Goiás no Estádio Willie Davids, e Juventude recebendo o Águia de Marabá no Alfredo Jaconi, ambos às 19h30. O Volta Redonda fecha a noite contra o Barra-SC, às 20h.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br

Artigo anterior
Curso de Formação de Instrutores de Tiro é Concluído pela PCPR
Curso de Formação de Instrutores de Tiro é Concluído pela PCPR
Próximo artigo
Novo Prédio do Museu do Folclore Será Construído no Museu da República
Novo Prédio do Museu do Folclore Será Construído no Museu da República
