Novo Prédio do Museu do Folclore Será Construído no Museu da República

Os jardins do Museu da República, localizados na zona sul do Rio de Janeiro, receberão uma nova unidade do Museu do Folclore Edison Carneiro. O acordo para a construção do novo edifício foi firmado na última sexta-feira (13), entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), visando a expansão do espaço dedicado à cultura popular e aos artesãos de todo o país.

Detalhes do Projeto

A nova unidade será construída em uma área adjacente ao atual Museu do Folclore, dentro dos jardins do Museu da República. O projeto inclui a integração das unidades do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (CNFCP), além de espaço para auditório e recepções, ampliando a área de pesquisa e exposição do acervo cultural.

Investimento e Execução

O presidente do Iphan, Leandro Grass, anunciou que o projeto receberá um investimento entre R$ 2 milhões e R$ 5 milhões, financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A expectativa é que a licitação seja concluída ainda este ano, permitindo a contratação do projeto executivo.

Importância do Acervo

Rafael Barros, diretor do CNFCP, destacou que a nova infraestrutura atenderá a uma demanda de 20 anos, oferecendo condições adequadas para a guarda e conservação de mais de 20 mil objetos que compõem a maior reserva de cultura popular do país.

A presidenta do Ibram, Fernanda Castro, reforçou a importância da iniciativa para a valorização do patrimônio cultural brasileiro, garantindo que esteja acessível ao público e oriente as políticas públicas.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br