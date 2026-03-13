Projeto Sugere Uso de Calçadas e Vagas por Bares em Londrina

Em Londrina, um novo projeto está sendo discutido e propõe a utilização de calçadas e vagas de estacionamento por bares e restaurantes. A iniciativa visa estimular a economia local e proporcionar mais opções de lazer para a população.

Detalhes do Projeto

O projeto pretende autorizar estabelecimentos a expandirem suas áreas de atendimento para espaços públicos, como calçadas e vagas de estacionamento. Esta medida busca aumentar a capacidade de atendimento de bares e restaurantes, especialmente em períodos de alta demanda.

Impactos Esperados

Espera-se que a proposta traga benefícios econômicos significativos para o setor de alimentação e entretenimento da cidade. Além disso, a ocupação desses espaços pode ajudar a revitalizar áreas urbanas e oferecer novos ambientes de convivência ao ar livre.

Opiniões da Comunidade

A comunidade local tem manifestado diferentes opiniões sobre o projeto. Enquanto alguns veem a mudança como positiva para o desenvolvimento econômico, outros expressam preocupação com a segurança e o impacto no trânsito.

Fonte: https://taroba.com.br