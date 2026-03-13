Ministro do STF Ordena Prisão de Envolvidos em Trama Golpista

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), emitiu uma ordem de prisão definitiva para seis militares e um agente da Polícia Federal. Eles foram condenados por envolvimento em uma trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro.

Detalhes do Caso

Os acusados faziam parte do Núcleo 3, grupo denunciado por planejar ações táticas contra figuras políticas de destaque, incluindo o próprio ministro Moraes, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022.

Decisão Judicial

Após o processo legal e a rejeição dos últimos recursos pela Primeira Turma do Supremo no mês passado, a execução das penas foi oficializada nesta semana com a publicação do acórdão do julgamento.

Penas Determinadas

As penas aplicadas aos réus são as seguintes: Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, 24 anos de prisão; Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, 21 anos; Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, 21 anos; Wladimir Matos Soares, policial federal, 21 anos; Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel, 17 anos; Bernardo Romão Correa Netto, coronel, 17 anos; e Fabrício Moreira de Bastos, coronel, 16 anos.

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