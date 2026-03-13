Internação de Jair Bolsonaro por broncopneumonia: entenda o quadro clínico

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital DF Star, em Brasília, na última sexta-feira (13), em decorrência de um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral, provavelmente de origem aspirativa.

Detalhes da internação

Conforme o boletim médico, Bolsonaro apresentou sintomas como febre alta, queda na saturação de oxigênio, sudorese e calafrios. Exames de imagem e laboratoriais confirmaram o diagnóstico de broncopneumonia bacteriana.

Compreendendo a broncopneumonia

A pneumologista Marcela de Oliveira, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, esclareceu que a broncopneumonia pode ser grave e necessita de cuidados. A pneumonia é uma infecção nas vias aéreas terminais, atingindo os alvéolos, onde ocorre a troca de oxigênio.

Riscos e prevenção

A especialista destacou que a broncopneumonia não tem distribuição anatômica específica, apresentando múltiplos focos de infecção. A pneumonia é uma das principais causas de mortalidade entre idosos e pacientes hospitalizados. Fatores como imunidade comprometida, diabetes e tabagismo influenciam na evolução da doença.

Sintomas e tratamento

Os sintomas comuns incluem tosse, febre e dor no peito. Em pessoas com imunidade baixa, os sinais podem ser atípicos, como sonolência, prostração e confusão mental. O tratamento geralmente envolve antibióticos, sendo a bactéria pneumococo uma das principais causadoras.

Importância da prevenção

A vacinação é a melhor forma de prevenção para pessoas acima de 60 anos. Além disso, a vacina contra a influenza também ajuda a prevenir complicações. Avaliações médicas regulares são fundamentais para grupos de risco.

Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br