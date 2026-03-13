Oficina Teatral Gratuita Acontece na Vila Cultural Alma Brasil

A Vila Cultural Alma Brasil sediará neste sábado (14), das 14h às 18h, uma Oficina de Performance Teatral gratuita, conduzida pela artista e educadora Thainara Pereira. A atividade faz parte do projeto “Xirê em Kossô”, do grupo de maracatu Baque de Obá Kossô, e busca promover a experimentação artística através do teatro e da performance. O local está situado na Rua Argentina, 693, Vila Larsen 1.

Inscrições e Participação

As inscrições para a oficina estão abertas até às 20h desta sexta-feira (13). A participação é gratuita e destinada ao público em geral. Durante a oficina, os participantes serão incentivados a explorar diferentes formas de movimento e expressão, investigando possibilidades criativas em grupo.

Objetivos e Proposta

O objetivo é estimular a pesquisa artística por meio da corporalidade, ampliando a percepção do corpo como ferramenta de expressão. Luiza Braga, produtora do projeto, destaca que a oficina serve como uma porta de entrada para o universo do grupo, abordando aspectos de corporalidade pouco explorados nas manifestações teatrais.

Contribuição de Thainara Pereira

Thainara Pereira foi escolhida para conduzir o encontro devido ao seu trabalho significativo relacionado à performance e à simbologia afro-brasileira. Sua formação inclui Artes Cênicas pela UEL e Teatro pela Uniplena, além de projetos que combinam teatro, música e narrativa oral.

Sobre o Projeto “Xirê em Kossô”

O projeto visa aproximar a comunidade de experiências artísticas diversas, promovendo o diálogo entre a criação contemporânea e práticas culturais. Financiado pelo Ministério da Cultura, integra atividades abertas para pessoas de todas as idades, incentivando a participação comunitária.

Fonte: https://blog.londrina.pr.gov.br