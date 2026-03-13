Governo Investirá R$ 24,4 Milhões em Saúde no Norte Pioneiro

O governo anunciou um investimento de R$ 24,4 milhões destinados a aprimorar a infraestrutura de saúde em diversas cidades do Norte Pioneiro. Essa ação visa melhorar a rede pública de saúde e o atendimento à população local.

Municípios Beneficiados

Os recursos serão distribuídos entre os municípios de Santo Antônio da Platina, Guapirama, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora. Cada cidade receberá apoio específico para suas necessidades, incluindo a construção de novas estruturas e aquisição de veículos.

Fortalecimento da Rede Pública de Saúde

O investimento busca fortalecer a rede pública de saúde, ampliando o acesso e a qualidade do atendimento nos municípios contemplados. A iniciativa é parte de um esforço contínuo para melhorar os serviços oferecidos à população.

Fonte: https://www.saude.pr.gov.br