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Interdições na PRC-466 entre Pitanga e Palmeirinha para Detonação de Rochas

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
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PRC-466 - Duplicação e Restauração - Remanejamento de InterferênciasFoto: DER

Nos dias 17 e 18 deste mês, a rodovia PRC-466, no trecho entre Pitanga e Palmeirinha, enfrentará interdições temporárias. As interrupções no tráfego ocorrerão para a realização de detonações de rochas necessárias à continuidade das obras de duplicação.

Horários das Interdições

Os bloqueios começarão pontualmente às 14h e a previsão é que o tráfego seja liberado por volta das 17h, nos dois dias de interdição. Os motoristas devem programar suas viagens considerando estes horários para evitar transtornos.

Impactos e Recomendações

A PRC-466 é uma importante via para o tráfego regional, e as interdições podem causar atrasos. Recomenda-se que os motoristas utilizem rotas alternativas quando possível e fiquem atentos às sinalizações e orientações dos responsáveis pela obra.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

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