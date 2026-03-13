Bolsonaro é Internado com Bronco Pneumonia em Hospital de Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília, devido a um quadro de broncopneumonia bacteriana bilateral. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o socorreu na manhã desta sexta-feira (13), após ele apresentar sintomas como febre alta e queda na saturação de oxigênio.

Estado de Saúde e Tratamento

O boletim médico divulgado confirma que Jair Bolsonaro passou por exames de imagem e laboratoriais que atestaram o diagnóstico de broncopneumonia bilateral. Ele está recebendo tratamento com antibióticos intravenosos e suporte clínico. A equipe médica que acompanha o caso inclui o cardiologista Brasil Caiado, Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Júnior e Allisson B. Barcelos Borges.

Autorização para Visitas

O Supremo Tribunal Federal (STF), por decisão do ministro Alexandre de Moraes, autorizou a presença de Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, como acompanhante. Os filhos Jair Renan, Flávio, Carlos, Laura e a enteada Letícia também estão autorizados a visitá-lo. A segurança do ex-presidente no hospital será reforçada pela Polícia Militar do Distrito Federal.

Repercussão e Comentários

A internação de Jair Bolsonaro foi inicialmente divulgada por seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, em uma rede social, e confirmada pela Polícia Militar. Após visitar o pai, Flávio comentou que esta foi uma das internações mais graves devido à quantidade de líquido nos pulmões. Ele também criticou as condições de detenção do ex-presidente na Papudinha, alegando que o ambiente pode prejudicar sua saúde e solicitou prisão domiciliar por motivos humanitários.