spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Estado Destina R$ 67,6 Milhões para Infraestrutura em Floraí

Paraná Geral
Redação Portal Cambé
Author: Redação Portal Cambé
1 min.read
Ari Dias/AEN

O governo estadual anunciou um investimento significativo de R$ 67,6 milhões destinado à melhoria da infraestrutura urbana e rural no município de Floraí. Esta iniciativa busca aprimorar as condições de vida dos moradores e promover o desenvolvimento local.

Pavimentação de Estradas Rurais

Parte do investimento será direcionada para a pavimentação de três estradas rurais. Esta obra visa facilitar o escoamento da produção agrícola e melhorar a mobilidade dos residentes das áreas rurais.

Infraestrutura Urbana

Na área urbana, os recursos serão aplicados na reforma de praças, melhorias no asfalto e na construção de uma pista de caminhada com iluminação. Estas ações visam proporcionar melhores espaços de lazer e segurança para a população.

Novo Centro de Saúde Especializado

Um dos destaques do investimento é a construção de um novo Centro de Saúde Especializado. Este centro ampliará o atendimento médico e oferecerá serviços de saúde mais acessíveis e eficientes à comunidade de Floraí.

Construção de Ponte

A construção de uma nova ponte faz parte do pacote de melhorias, visando melhorar a conectividade e o acesso entre diferentes regiões do município.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br

6
spot_img
Artigo anterior
Estratégias de Segurança para ExpoLondrina 2026 São Alinhadas
Estratégias de Segurança para ExpoLondrina 2026 São Alinhadas
Próximo artigo
Bolsonaro é Internado com Bronco Pneumonia em Hospital de Brasília
Bolsonaro é Internado com Bronco Pneumonia em Hospital de Brasília
Redação Portal Cambé
Redação Portal Cambéhttp://www.portalcambe.com.br

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

Artigos Populares