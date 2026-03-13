Estado Destina R$ 67,6 Milhões para Infraestrutura em Floraí

O governo estadual anunciou um investimento significativo de R$ 67,6 milhões destinado à melhoria da infraestrutura urbana e rural no município de Floraí. Esta iniciativa busca aprimorar as condições de vida dos moradores e promover o desenvolvimento local.

Pavimentação de Estradas Rurais

Parte do investimento será direcionada para a pavimentação de três estradas rurais. Esta obra visa facilitar o escoamento da produção agrícola e melhorar a mobilidade dos residentes das áreas rurais.

Infraestrutura Urbana

Na área urbana, os recursos serão aplicados na reforma de praças, melhorias no asfalto e na construção de uma pista de caminhada com iluminação. Estas ações visam proporcionar melhores espaços de lazer e segurança para a população.

Novo Centro de Saúde Especializado

Um dos destaques do investimento é a construção de um novo Centro de Saúde Especializado. Este centro ampliará o atendimento médico e oferecerá serviços de saúde mais acessíveis e eficientes à comunidade de Floraí.

Construção de Ponte

A construção de uma nova ponte faz parte do pacote de melhorias, visando melhorar a conectividade e o acesso entre diferentes regiões do município.

Fonte: https://www.parana.pr.gov.br