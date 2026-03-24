Últimos Dias para Inscrição na Feira do Peixe Vivo 2026

Os piscicultores interessados em participar da Feira do Peixe Vivo 2026 devem estar atentos ao prazo final de inscrição. O período para envio de solicitações, seja por e-mail ou presencialmente na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SMAA), se encerra nesta sexta-feira (27), até as 14h. O evento ocorrerá nos dias 1, 2 e 3 de abril, na Praça Tomi Nakagawa, em Londrina, durante a semana da Páscoa.

Documentação Necessária

Para efetuar a inscrição, os interessados devem apresentar documento de identidade, CPF ou CNH, comprovante de residência, certificado de Condição de Produtor Rural – CAD Pro Atualizado e matrícula ou contrato de arrendamento do local de produção. O cadastro de Explorações Agropecuárias – ADAPAR também é exigido e pode ser obtido no site oficial da ADAPAR.

Tradição e Qualidade

A Feira do Peixe Vivo, em sua 32ª edição, é um evento consolidado no calendário de Londrina, destacando-se pela valorização da cultura agropecuária e pela oferta de peixes frescos, como tilápia, pacu, e carpa, a preços acessíveis. Na edição de 2025, foram comercializadas cerca de sete toneladas de peixe.

Organização e Logística

Após o término das inscrições, a SMAA analisará os pedidos até o dia 31 de março. Uma equipe fará visitas técnicas às propriedades para garantir o cumprimento dos requisitos. Além dos expositores de peixe, o evento contará com barracas de alimentos, como salgados e doces, reforçando a variedade de produtos oferecidos aos visitantes.

Preparativos Finais

Segundo Arilson Pereira de Araújo, gerente de Fomento à Produção e Comercialização da SMAA, a maioria dos trâmites burocráticos está encaminhada. O evento também envolve parcerias com órgãos como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, Polícia Militar e Guarda Municipal para garantir a segurança e organização.