Governo do Paraná Anuncia Investimentos de R$ 1,1 Bilhão na Saúde

O governo do Paraná revelou um significativo incremento de R$ 1,1 bilhão destinado ao setor de saúde do estado. Este investimento visa melhorar o acesso e a qualidade dos serviços oferecidos à população.

Opera Paraná: Expansão das Cirurgias Eletivas

Um dos principais focos deste investimento é o programa Opera Paraná, que receberá R$ 650 milhões. O objetivo é ampliar a capacidade de realização de cirurgias eletivas, reduzindo assim as filas de espera e melhorando o atendimento aos pacientes.

Fortalecimento de Áreas Estratégicas

Além do Opera Paraná, os recursos serão destinados a áreas como a triagem neonatal, que é crucial para a identificação precoce de doenças em recém-nascidos, e o telessaúde, que busca integrar tecnologia ao atendimento médico, facilitando o acesso remoto a especialistas.

Atenção Primária e Outras Iniciativas

O fortalecimento da atenção primária também é uma prioridade. Esta abordagem visa melhorar o atendimento básico de saúde, prevenindo doenças e promovendo a saúde em comunidades de todo o estado.