Fernanda Machiavelli Assume Ministério do Desenvolvimento Agrário

Fernanda Machiavelli, que atua como secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), assumirá em breve o comando do ministério. A substituição ocorre com a saída de Paulo Teixeira, que deixará o cargo para concorrer às eleições para deputado federal em outubro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a mudança durante a 3ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário (CNDRSS), realizada em Brasília.

Experiência e Formação

Fernanda Machiavelli é formada em ciências sociais pela Universidade de São Paulo (USP), onde também concluiu mestrado e doutorado. Servidora pública de carreira, ela ocupa o cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental e está no posto de secretária-executiva do MDA desde o início do terceiro mandato de Lula, em 2023.

Balanço do Governo na Agricultura

Durante a conferência, Lula apresentou dados sobre as ações do governo na agricultura familiar. O programa 'Desenrola Rural' renegociou dívidas de 507 mil agricultores, totalizando R$ 23 bilhões. O Plano Safra contratou R$ 37 bilhões em um milhão de operações, com mais um milhão de contratos previstos até o fim do ano.

Avanços em Titulação de Terras

No que diz respeito à titulação de áreas quilombolas, foram concedidos 32 títulos e assinados 60 decretos, beneficiando 10,1 mil famílias com 271 mil hectares. Além disso, o Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) assentou 234 mil famílias nos últimos três anos.

Cenário Internacional e Soberania

Lula também abordou o cenário internacional, criticando o crescimento de grupos extremistas e a escalada de conflitos armados. Ele destacou a importância da soberania sobre terras raras e minerais críticos no Brasil, que são alvo de interesse de potências estrangeiras.