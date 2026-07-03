Douglas Santos aposta em experiência olímpica para buscar o hexa com a Seleção

O lateral-esquerdo Douglas Santos, atualmente no Zenit da Rússia, é um dos três jogadores da Seleção Brasileira que participaram da conquista do ouro olímpico nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016. Ao lado de Marquinhos e Neymar, Douglas traz a bagagem dessa vitória inédita para fortalecer a equipe na busca pelo sexto título mundial.

Em entrevista coletiva concedida em Nova Jersey, nos Estados Unidos, Douglas destacou a responsabilidade de vestir a camisa da Seleção e a importância de aplicar o aprendizado da Olimpíada na Copa do Mundo. Segundo ele, a experiência acumulada é fundamental para manter o foco e a determinação do grupo.

Douglas Santos voltou a atuar pela Seleção principal após nove anos, conquistando a confiança do técnico Carlo Ancelotti e superando a concorrência de Alex Sandro. O jogador tem se destacado pela regularidade e pela parceria eficiente com Vinícius Júnior no lado esquerdo do campo.

O lateral ressaltou a necessidade de leitura de jogo e de equilíbrio entre as ações ofensivas e defensivas, buscando sempre atender às orientações do treinador. Ele afirmou estar preparado para aproveitar a oportunidade e contribuir para o sucesso da equipe.

No próximo domingo (5), o Brasil enfrenta a Noruega em Nova Jersey, em partida decisiva pelas quartas de final da Copa do Mundo. Douglas comentou que as declarações do técnico norueguês e de adversários recentes serviram de motivação extra para o elenco brasileiro, que segue focado em alcançar o objetivo do hexa.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br