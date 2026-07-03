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Matheus Cunha valoriza respeito ao Brasil, mas descarta favoritismo na Copa

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 3 de julho de 2026 19:05

Após a vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão, o atacante Matheus Cunha comentou sobre o respeito que a seleção brasileira desperta entre adversários, mas destacou que isso não significa favoritismo na Copa do Mundo.

Durante a partida em Houston, Cunha respondeu a uma provocação do atacante japonês Kento Shiogai, que havia dito que o Brasil “não era como antigamente”. O brasileiro fez o número cinco com os dedos para Shiogai, em alusão aos títulos mundiais do Brasil.

Em entrevista coletiva realizada em Nova Jersey, Matheus Cunha também falou sobre declarações recentes do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, e do atacante norueguês Erling Haaland, ambos apontando o Brasil como um dos favoritos ao título. O atacante ressaltou que, apesar dos elogios, o time mantém os pés no chão.

Segundo Cunha, o respeito dos adversários é gratificante, mas não interfere no desempenho dentro de campo. Ele afirmou que o Brasil vem evoluindo ao longo do torneio, após um início com empate diante de Marrocos, seguido de vitórias sobre Haiti, Escócia e Japão.

O jogador do Manchester United enfatizou que o favoritismo não entra em campo e que o importante é mostrar preparo e dedicação durante os jogos. Cunha é o vice-artilheiro da seleção brasileira nesta Copa, com três gols marcados.

Para o confronto das oitavas de final contra a Noruega, o Brasil terá o desfalque de Lucas Paquetá, lesionado. Endrick foi o escolhido para substituí-lo na última partida, mas Danilo Santos, Gabriel Martinelli e Neymar também são opções. Matheus Cunha destacou a importância do entrosamento e se colocou à disposição para atuar em diferentes funções, conforme a necessidade do time.

Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br

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