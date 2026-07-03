Parque Arthur Thomas promove observação guiada de aves neste domingo em Londrina

No próximo domingo (5), o Parque Arthur Thomas, em Londrina, será palco de uma atividade gratuita de observação de aves, promovida pela Secretaria Municipal do Ambiente (SEMA). O evento começa às 7h30, com ponto de encontro no Centro de Educação Ambiental (CEA), e segue até as 10h.

A programação será conduzida pelos biólogos Vinícius de Carvalho, do Projeto Vem Passarinhar Paraná, e Juliana Champi, da SEMA. Durante a trilha pelo parque, participantes de todas as idades poderão identificar aves por meio da observação e da escuta dos cantos, aproveitando o período em que as espécies estão mais ativas.

Após a caminhada, os presentes participarão do “Papo Passarinho”, uma roda de conversa para compartilhar curiosidades, técnicas de observação e experiências dos organizadores. Segundo Juliana Champi, Londrina possui cerca de 402 espécies de aves registradas, mas muitas vezes apenas as mais comuns são percebidas no cotidiano urbano.

A atividade é destinada tanto a observadores experientes quanto a iniciantes, incluindo crianças. O objetivo é incentivar o interesse pela biodiversidade local e mostrar que qualquer pessoa pode contribuir com informações importantes para pesquisas e conservação ambiental.

O evento conta com o apoio do projeto Vem Passarinhar Paraná, ligado à Universidade Estadual de Maringá (UEM), que busca aproximar a população da natureza por meio de atividades educativas e de ciência cidadã. O movimento, iniciado em 2014 no Instituto Butantan, chegou ao Paraná em 2020 e atua em parceria com prefeituras e grupos locais.

Para participar, recomenda-se o uso de calçados fechados, repelente, garrafa de água e, se possível, binóculos ou câmera fotográfica. Ao final da programação, haverá um café compartilhado, e os participantes podem levar lanches para confraternização.

O Parque Arthur Thomas já sediou outros eventos de observação de aves, como o Global Big Day, reforçando sua importância para a conservação da biodiversidade e o turismo de natureza em Londrina.

Fonte: blog.londrina.pr.gov.br