Luisa Stefani avança em Wimbledon enquanto João Fonseca é eliminado

O Brasil teve resultados distintos nesta sexta-feira (3) no Torneio de Wimbledon, um dos principais eventos do tênis mundial. João Fonseca, tenista carioca e número 27 do ranking da ATP, foi eliminado na terceira rodada da chave de simples masculina após perder para o russo Roman Safiullin por 3 sets a 0, com parciais de 6/3 em todas as etapas. A partida durou pouco mais de duas horas e repetiu o desempenho do brasileiro na edição anterior do torneio.
Na chave de duplas femininas, Luisa Stefani, atualmente a sétima melhor do mundo no ranking da WTA, estreou com vitória ao lado da canadense Gabriela Dabrowski. A dupla venceu a polonesa Alicja Rosolska e a chilena Alexa Guarachi por 2 sets a 0, ambos com parciais de 6/2, em apenas 58 minutos de partida. Com o resultado, Luisa e Dabrowski avançam para a segunda rodada, onde enfrentarão as norte-americanas Caroline Dolehide e Alycia Parks.
Já Laura Pigossi, que entrou na competição de última hora ao lado da suíça Simona Waltert, não conseguiu avançar. Elas começaram vencendo as ucranianas Anhelina Kalinina e Dayana Yastremska, mas sofreram a virada e foram derrotadas por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 6/1, em partida que durou uma hora e 48 minutos.
No masculino, Fernando Romboli segue como o único brasileiro ainda na disputa das duplas. Ele joga neste sábado (4) ao lado do australiano John-Patrick Smith contra o argentino Guido Andreozzi e o francês Manuel Guinard, pela segunda rodada do torneio.
Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br