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Quatro são presos e carro furtado é recuperado em desmanche de Umuarama

Redação Portal Cambé
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Atualizado: 3 de julho de 2026 17:15

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária, realizou uma operação em Umuarama na tarde de quinta-feira (2), que resultou na prisão de quatro pessoas e na recuperação de um veículo furtado.

Segundo informações repassadas às equipes, um VW Jetta, levado de Campo Mourão na noite anterior, estaria escondido em um barracão na cidade. Os policiais foram até o endereço indicado e localizaram o automóvel já parcialmente desmontado dentro do imóvel.

No local, quatro homens foram surpreendidos enquanto desmontavam o carro. Durante a abordagem, eles relataram que o veículo havia sido levado ao barracão na noite anterior, mas alegaram não saber que se tratava de um produto de furto.

Os suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados, juntamente com o veículo recuperado, à Delegacia da Polícia Civil de Umuarama para os procedimentos legais. O valor do prejuízo ao crime foi estimado em cerca de R$ 260 mil.

Fonte: www.pmpr.pr.gov.br

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